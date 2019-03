Sultan geeft Dennis Verbaas een onderscheiding

Dennis kreeg diverse versierselen omgehangen die bij de Orde van Paduka Mahkota Johor Yang Amat Mulia, oftewel de Kroonorde van Johor, horen. Hij mag voortaan ’Dato’ voor zijn naam zetten, te vergelijken met het Britse ’Sir’. Hij was niet het enige familielid dat door de sultan werd beloond. Ook Khaleeda Bustamam, de echtgenote van de kroonprins, kreeg een onderscheiding.

De publieke viering van de verjaardag van de in november zestig jaar geworden sultan valt op dag dat Ibrahim in 2015 werd gekroond. Uitgebreide festiviteiten had hij dit jaar afgeraden, maar niettemin was er een plechtigheid in het paleis.