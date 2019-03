Hilarisch: Kristen Bell neemt muzikaal ’meesterwerk’ over scheten op

„Mijn beste vriend Bob Mervak is pure magie. Dit juweeltje is begonnen als een als een klein deuntje dat hij met mijn 3-jarige dochter in onze woonkamer creëerde, maar is nu uitgegroeid tot een volledig symfonisch meesterwerk”, schrijft Kirsten op Instagram bij een teaser van de video.

„Ik ben zo onder de indruk van zijn gave en voel me zo gelukkig deze wandelende herinnering aan de kracht van muziek te kennen. Het opnemen van dit nummer was een van de leukste dingen die ik als volwassene heb gedaan. Dit genot is nu beschikbaar voor je op iTunes, Spotify, YouTube, overal waar je je muziek hebt.”