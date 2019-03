Priyanka Chopra wil op date met Miley Cyrus

„We hebben het daar wel eens over gehad, om op dubbeldate te gaan. Ik heb Miley al een paar keer ontmoet en ze is geweldig”, vertelt Priyanka in Watch What Happens Live With Andy Cohen. De actrice leerde Miley kennen doordat zij samen met Liam Hemsworth in de film Isn’t It Romantic speelt. Volgens Chopra was Miley een enorme steun voor Liam tijdens de promotour van de film.

„Ik ben fan omdat ik haar muziek waanzinnig vind, dat kun je gewoon niet ontkennen”, gaat ze verder. „Ik hoop dus dat het er een keer van komt. Ik ben gek op Liam, hij is een geweldige vent, dus ik weet zeker dat het een hele leuke groep zal zijn om mee uit te gaan.”

Als de date er daadwerkelijk van komt, zullen ze waarschijnlijk niet bij Chopra en Jonas thuis gaan eten. De actrice gaf onlangs aan een ’slechte echtgenote’ te zijn, omdat ze niet kan koken.„Ik heb hem dat gezegd toen hij me ten huwelijk vroeg. Ik zei: ’Nou moet je luisteren, jij komt uit een goed thuis en je bent het gewend dat je moeder geweldig eten klaarmaakt. Je trouwt niet met dat meisje’. Ik kan niet koken. Ik kan eieren bakken, maar dat doe ik sporadisch.”