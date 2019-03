Geeft Temptation-Sidney hier een hint?

In het gesprekje merkt Michella op dat Sidney - die met zijn vriendin Demi aan Temptation Island 2019 meedoet - haar niet meer volgt. Hij vraagt haar vervolgens wel haar profiel op openbaar te zetten. Maar dat weigert Michella, „Moet je me maar volgen.” Sidney reageert: „Kan toch niet, Demi checkt dat.” Waarop Michella concludeert dat hij en zijn vriendin dus nog steeds samen zijn. Maar dat wil Sidney niet bevestigen. „Afleveringen kijken”, adviseert hij lachend. „Ik mag niks zeggen.”

Michella Kox deelt het gesprekje met een knipoog: „Hmmmmmmm, Temptation gewoon in Nederland, dat kan dus ook!”

In Temptation Island werden Demi en Sidney neergezet als het ’powerkoppel’. Ze zijn al drie jaar samen en hun deelname aan Temptation Island was de eerste keer dat ze in die jaren zolang zonder elkaar zijn.