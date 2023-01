Premium Het beste van De Telegraaf

Populaire misdaadprogramma voortaan te zien op NPO2 Opsporing verzocht verhuist: ’Hopen op dezelfde impact’

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

Al zeventien jaar presenteert Anniko van Santen het populaire Opsporing verzocht. Ⓒ Michel Schnater

De NPO gooit de programmering om: populaire programma’s als Radar en Kassa zijn voortaan op NPO2 te zien in plaats van op NPO1. Ook Opsporing verzocht is vanaf dinsdag niet langer op de populairste zender te zien. Of het ten koste gaat van de impact hoopt presentatrice Anniko van Santen niet: „Er zijn weinig banen in Hilversum die zo bijdragen.”