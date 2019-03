Thaise koning zit met zijn zus in zijn maag

De afgelopen maand heeft zijn nog jeugdig uitziende zus hem herhaaldelijk voor het blok gezet en daar houdt de koning niet van. Ubolratana liet zich deze week in Hong Kong uitgebreid fotograferen op de bruiloft van de dochter van oud-premier Thaksin Shinawatra. Die werd in 2006 door een militaire staatsgreep aan de kant gezet en is in Thailand veroordeeld voor corruptie. Thaksin, die was uitgeweken naar het buitenland, wist in 2011 met zijn zus Yingluck als stand-in weer aan de macht te komen. Ook haar regering echter werd in 2014 door een militaire staatsgreep beëidigd. Zij week daarna eveneens uit naar het buitenland.

Thaksin en zijn aanhang wilden zondag bij de eerste parlementsverkiezingen na de staatsgreep van 2014 andermaal via omwegen de winst pakken. Dat meende de oud-premier te bereiken door de verrassende aanwijzing van Ubolratana als premierskandidaat voor een van de partijen die Thaksins gedachtegoed vertegenwoordigt. Thaksin dacht daarbij slim gebruik te kunnen maken van haar koninklijke aura als dochter van wijlen koning Bhumibol en van haar vrijgevochten status. Sinds haar huwelijk met een Amerikaanse burger in 1972 maakte ze immers formeel geen deel meer uit van het koningshuis, al wordt ze doorgaans nog wel aangeduid als prinses.

De kandidatuur werd nog dezelfde avond in harde bewoordingen afgeschoten door koning Vajiralongkorn en de partij werd meteen verboden. Dat speet Ubolratana zeer, zo liet ze weten. Maar in plaats van enige afstand te nemen tot Thaksin en zijn zus Yingluck dook ze op bij het huwelijksfeest van zijn dochter. Daarmee maakte ze haar steun aan de vooravond van de verkiezingen nog eens duidelijk.

Waarnemers denken dat dit voor de koning aanleiding zal zijn om haar te weren van zijn kroning op 4 mei.

Bekijk ook: Thailand ontbindt partij van koningszuster Ubolratana