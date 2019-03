Liam Gallagher maalt niet om faillissement kledinglijn

Liam richtte het kledinglabel in 2009 op. De naam komt van een song van de Londense punkband The Jam. Sky News meldde vrijdag dat het modemerk in de problemen zit. Als er niet snel een investeerder wordt gevonden, is het faillissement een feit.

Er gaan geruchten dat de Britse zakenman Mike Ashley Pretty Green zou willen inlijven. Ashley is eigenaar van de voetbalclub Newcastle United en is bekend vanwege zijn bemoeienissen met andere kledingmerken. Maar Liam zou Ashley niet zien zitten. „F*ck him”, schreef de oud-frontman van Oasis op Twitter toen een volger vroeg naar de mogelijke interesse van de voetbalvoorzitter.