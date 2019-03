Zac Efron doet stem in Scooby Doo-film

Zac zal de stem van Fred op zich nemen, terwijl Amanda die van Daphne voor haar rekening neemt. Eerder werd al bekend dat Will Forte zijn stem leent aan de magere veelvraat Shaggy. Gina Rodriguez ontfermt zich over het stemgeluid van de slimme Velma. Frank Welker doet de stem van Scooby-Doo. Dat is een logische keuze. Hij deed de hond ook al in de beroemde tekenfilmserie uit de jaren zeventig.

Scoob zal in mei van het volgend jaar in de biosocopen te zien zijn.