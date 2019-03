Gordon Ramsay wil eigen kinderen geen baan geven

Megan (21), Matilda (17) en de tweeling Jack en Holly (19) moeten de kunst maar afkijken bij een andere chef. Hij weigert de ’f*cking’ sneeuwvlok-generatie’ in de watten te leggen. „Wil je in deze business werken? F*ck off naar een andere chef, leer iets nieuws en kom terug met iets waarmee je de business kunt verbeteren.”

De 52-jarige chef, wiens vrouw Tana in verwachting is van hun vijfde kind, wil het bovendien zijn personeel niet lastig maken. Hij is bang dat zijn medewerkers niet tegen zijn kinderen tekeer zou durven gaan wanneer het nodig zou zijn.