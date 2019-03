Merol trok slipje uit op Boekenbal voor Freek

Het hou je bek en bef me-slipje, passend bij haar gelijknamige hit die ze ten gehore zou brengen, was in eerste instantie bedoeld voor Jan Siebelink, de eregast van het Boekenbal. Maar ook Freek de Jonge zou het in ontvangst mogen nemen, blijkt uit haar filmpje. Bij Shownieuws legt Merol zaterdagavond uit waarom. „Toen ik hoorde dat Freek de Jonge de openingsspeech had verpest, toen dacht ik: ’Die is voor Freek’. Ja, hou je bek en bef me”, lacht ze. Ze laat ook weten dat ze ’stiekem’ nog wel een reserveslipje droeg onder de jurk.

Bekijk ook: Hier verstoort Freek de Jonge Boekenbal

Overigens lieten zaterdag meerdere schrijvers als Simone van der Vlugt, Stine Jensen en Heleen van Royen weten dat ze de actie van Freek de Jonge niet konden waarderen. De cabaretier onderbrak de openingsspeech net op het moment dat directeur van het CPNB Eveline Aendekerk stil wilde staan bij de slachtoffers van de aanslag in Utrecht met een oproep om een ’gezamenlijk statement tegen de verwerpelijke speech van Thierry Baudet’. Vrijdagavond werd hij er op Twitter ook al om bespot, al zijn er ook enkelen als Bart Chabot en Bastiaan Ragas die zijn actie wel waardeerden.

Freek de Jonge heeft geen excuses aangeboden, maar bleef juist bij zijn standpunt. Toen hij bij RTL Boulevard zaterdagavond zelf het woord mocht richten aan Thierry Baudet stamelde hij eerst wat over dat ze elkaar kenden en samen gegeten hadden, tot Olcay Gulsen hem maande nu dan ook duidelijk te zijn. Daarop kwam hij met zijn eigen „statement” richting Baudet: ’Stop nou met die onzin’.

Bekijk ook: Woede om geschreeuw van Freek de Jonge