Ahmed Marcouch neemt verlies sympathiek op

„Vol trots en enthousiasme hebben we ons vorige week voor Songfestival 2020 gepresenteerd”, aldus Marcouch op Twitter. „Helaas is de keuze niet op de regio Arnhem gevallen. Maastricht en Rotterdam heel veel succes met de verdere voorbereiding. Ik heb er alle vertrouwen in dat het een fantastisch feest wordt.”

De delegatie van Arnhem kwam met Lain Barbier naar Hilversum om hun plannen voor het Songfestival te ontvouwen. Hij zong daar het nummer Arcade van Duncan Laurence. Het bidbook van de stad was gemaakt van dezelfde stof waarvan de kleding is gemaakt die Duncan droeg tijdens de finale in Tel Aviv. Toch wist Arnhem de aandacht ook nog op een andere manier op zich gericht te krijgen. Op de bus waarmee ze naar de mediastad vertrokken was de Waalbrug uit Nijmegen te zien in plaats van de John Frostbrug uit Arnhem.

