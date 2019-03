Slechts 648.000 kijkers voor Philippe Geubels

Ⓒ Hollandse Hoogte

Philippe Geubels had - ondanks een niet heel bijzondere score - zaterdagavond de best bekeken cabaretshow. Zijn show Philippe Geubels bedankt voor alles, om 20.00 uitgezonden op RTL 4, trok 648.000 kijkers. Dat waren er meer dan de shows van Sara Kroos, die was op NPO 1 goed voor 530.000 kijkers, en Martijn Koning, die op RTL 4 op 405.000 kijkers kon rekenen. De top 6 van de best bekeken programma’s bestond uit NPO-programma’s.