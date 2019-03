Fans welkom langs route uitvaart Keith Flint

De uitvaartstoet rijdt vanuit de plaats Braintree, in Engeland, naar een nabijgelegen kerk. Bij de ceremonie in de kerk zijn alleen directe familie en goede vrienden welkom, maar er worden buiten wel luidsprekers geplaatst zodat fans kunnen meeluisteren.

Keith Flint werd maandag 4 maart dood gevonden in zijn huis in de buurt van Londen. Hij bleek zichzelf van het leven te hebben beroofd. The Prodigy annuleerde daarop meerdere shows, waaronder die op Lowlands. Flint was 49 jaar.