’IJslandse kloof dicht na clip Justin Bieber’

Een vertegenwoordiger van het milieuagentschap houdt Bieber verantwoordelijk voor de sluiting. Na de clip van Bieber zouden de bezoekersaantallen met 50 tot 80 procent zijn gestegen. Waar de kloof aanvankelijk twee weken dicht zou gaan, is de termijn verlengd tot juni. Op die manier krijgt de natuur de tijd om te herstellen.

Niet alle IJslanders zijn overigens even stellig in het aanwijzen van Bieber als schuldige. „In IJsland hebben we extreme weersomstandigheden - de lente kan door de smeltende sneeuw bijzonder nat en modderig zijn”, zegt een vertegenwoordiger van de IJslandse toerismebranche. Daar heeft ook de begroeiing in de kloof onder te lijden. „We moeten betere infrastructuur bouwen zodat we mensen het hele jaar door kunnen ontvangen.”