Diana Ross neemt het op voor Michael Jackson

„Dit is wat mij deze ochtend aan het hart gaat”, begint de 74-jarige zangeres haar bericht. „Ik geloof in en vertrouw op het feit dat Michael Jackson een bijzondere kracht was en is voor mijzelf en voor vele anderen.” Ze sluit haar boodschap af met: „STOP, IN DE NAAM VAN DE LIEFDE.”

Daarmee lijkt ze een oproep te doen om Jackson met rust te laten. Sinds het uitzenden van de documentaire Leaving Neverland ligt de zanger onder vuur, verschillende radiostations draaien Jacksons muziek bijvoorbeeld niet meer.