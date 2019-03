Mel B onthult: ’Ik had seks met Spice Girl’

„We waren beste vriendinnen. Het gebeurde gewoon. Heb jij ooit zoiets gedaan?”, vertelt Mel in het programma. Hoewel de zangeres hier nooit eerder een woord over heeft gerept en het ook niet vermeldde in haar biografie Brutally Honest, geeft ze na wat aandringen van Piers Morgan toe met wie van de Spice Girls ze de lakens deelde.

De ex-Spice Girl was in de show om te praten over haar biografie, toen het onderwerp ter sprake kwam. „Ze gaat me hierom haten”, zei Mel over ’Ginger Spice’ Geri, „want ze leeft nu een luxeleventje in haar villa, samen met haar man. We hebben er destijds om gelachen en het daarbij gelaten.”

Geri Halliwell, 46, is nu getrouwd met Formule 1-teambaas Christian Horner. Of Mel’s onthulling gevolgen heeft voor de aanstaande tour van de Spice Girls is onbekend. De groep geeft in mei en juni dertien concerten in het Verenigd Koninkrijk.