Katie Holmes bezoekt vluchtelingenkamp Lesbos

Volgens de 40-jarige Katie is ze, door op verschillende projecten met hen samen te werken, bevriend geraakt met de vrouwen in het kamp. „Hun veerkracht kent geen grenzen en is inspirerend”, schreef Holmes. Op de foto’s is ook de twaalfjarige Suri te zien, de dochter van Holmes en haar ex Tom Cruise.

In het kamp dat Holmes samen met haar dochter bezocht zitten momenteel rond de 5000 mensen, terwijl er slechts plek is voor 3100. In verschillende media wordt gespeculeerd dat Holmes van plan is een documentaire te maken over de situatie op het eiland.