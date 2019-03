Theo Hiddema: Freek de Jonge gedroeg zich als zombie

„Het deed me denken aan de linkse kerk”, zegt Hiddema bij WNL Op Zondag. „Opeens verschijnt daar half krom en krakend een soort zombie: Freek de Jonge. Als onheilsbrenger waarschuwde hij: wee ons, wee ons. Baudet staat voor de deur, dus zandzakken voor de deur, onze beroepsgroep is ernstig in gevaar.”

Ook laat Hiddema in het programma weten geschrokken te zijn van de reacties op de overwinning van Forum voor Democratie bij de statenverkiezingen. „Ik zie tekeningen van Baudet met uniform aan voorbij komen. Er zijn verwijzingen naar fascisme en racisme. Dat is beledigend voor mensen die daar echt slachtoffer van zijn geworden.”

Freek de Jonge zorgde vrijdagavond op het boekenbal voor reuring, door tijdens de openingstoespraak van CPNB-directeur Eveline Aendekerk onaangekondigd te roepen: „Ik vind dat we aan het begin een statement moeten maken over de toespraak die Thierry Baudet heeft gehouden.”

Hiermee verwees De Jonge naar de overwinningsspeech van Baudet na de verpletterende overwinning van FvD woensdagavond tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. „Onze boreale wereld wordt kapotgemaakt en ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, mensen die kunstsubsidies ontvangen en onze gebouwen ontwerpen en onze bestuurders”, stelde Baudet.

