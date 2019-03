Barbra Streisand komt terug op Jackson-uitspraken

Ⓒ Hollandse Hoogte

Barbra Streisand heeft gereageerd op kritiek die naar aanleiding van haar uitspraken over Michael Jackson is ontstaan. De zangeres zei vrijdag in een interview met The Times dat ze de twee mannen die in de documentaire Leaving Neverland over misbruik vertellen gelooft, maar dat de twee ook ’niet doodgingen’ aan het misbruik.