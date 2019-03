Vader Anna Nooshin overleden

„Babaye man, ik wist dat de dag zou komen dat je er niet meer zou zijn. Toch had ik stiekem gehoopt je nog een keer te mogen zien of te vasthouden. Ondanks het verleden en de afstand tussen ons besef ik me nu hoeveel ik op je lijk, hoeveel ik je heb gemist en hoeveel ik je nog ga missen”, schrijft Anna bij een filmpje van haar vader.

Ze vervolgt: „Je gekke trekjes, je romantische geest, je kwetsbaarheid. Ik weet dat je het zwaar vond om te leven op deze wereld maar je bleef eigenlijk altijd vechten en lachen. Ik beloof je dat ik altijd door zal gaan, mijn best zal blijven doen en goed voor iedereen zal blijven zorgen. Ik hoop dat je nu rust hebt gevonden en dat je een plekje voor ons vrij houdt daarboven. Doestet daram.”

Anna verhuisde met haar familie op haar zevende naar Nederland, waarna haar vader later terugkeerde naar Iran. Eerder zei Nooshin in een interview haar vader ruim tien jaar niet te hebben gezien.