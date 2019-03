Cuba wacht op komst Charles en Camilla

Ⓒ Hollandse Hoogte

Prins Charles en zijn echtgenote Camilla beginnen zondag aan een historisch bezoek aan Cuba. Dat is op verzoek van de Britse regering en markeert de eerste keer dat leden van het Britse koningshuis officieel op visite gaan op het communistisch geregeerde eiland. De hoop is dat het koninklijk bezoek de onderlinge relaties zal versterken, zo zei de Britse ambassadeur Antony Stokes eerder in de week.