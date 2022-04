Duitse Frieden-zangeres door het oog van de naald Ziekte krijgt Songfestivalwinnares Nicole niet klein: ’Ik werd kaal, dat vond ik heel erg’

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Nicole Hohloch won in 1982 als eerste Duitse het Songfestival met Ein bisschen Frieden. Ⓒ ANP/HH

Veertig jaar geleden zette ze zich in één klap in heel Europa op de kaart. Het Duitse zangeresje Nicole, toen pas zeventien, zong zich voor Duitsland naar de eerste plaats van het Eurovisie Songfestival met haar iconische ’Ein bisschen Frieden’. Ze had er in heel veel landen, ook in het Nederlands, een grote hit mee. Dit jaar wordt haar bijzondere jubileum – zo succesvol was Duitsland niet door de jaren heen – groots gevierd. En ter gelegenheid daarvan deelde Nicole in een interview met haar fans dramatisch nieuws.