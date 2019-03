Saskia Noort distantieert zich van Antifa

Ze deelt een afbeelding van de tweet waarin zij getagd werd en schrijft daarop: „Ik wil me ernstig distantiëren van Antifa, van extreem links en van oproepen tot geweld. Ik was niet bij de demonstratie, en zie weinig verschil tussen de twee uitersten die duidelijk beiden zin hebben in een burgeroorlog.” Verder wil Saskia Noort zich er niet in mengen. „Laat mij hierbuiten aub.”

De tweet aan haar adres komt nadat zondag bekend werd dat in de antiracisme-demonstratie in Amsterdam doodsbedreigingen werden geuit richting Thierry Baudet. Sommige volgers merken op dat het niet gepast is dat men haar zomaar in deze zaak betrekt. Zaterdag sprak zij zich in haar column in het AD uit tegen Baudet en Wilders, maar ook tegen Denk. Volgens haar speelde men met het stemmen op die partijen ’geradicaliseerde gekken in de kaart’.

Georgina Verbaan werd getagd in de tweet.