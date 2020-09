Jeugd heeft de toekomst in ’Rocks’

Scenarist Theresa Ikoko verdient de credits voor het verhaal over de Brits-Nigeriaanse Sholo (Bukky Bakray), door haar vriendinnen steevast Rocks genoemd. Als ze op een dag thuiskomt uit school, vindt ze in hun Londense flatwoning een briefje van haar moeder en een envelop met wat geld. Mams is ’m gesmeerd – niet voor het eerst – om haar hoofd helder te krijgen. Of dochterlief zolang op zichzelf en de zevenjarige Emmanuel (d’Angelou Ossei Kissiedu) wil passen. Alsof een puber als zij al niet voldoende te verhapstukken heeft. Wat volgt is een vrouwmoedige poging van Rocks om haar leven en dat van haar broertje op de rails te houden en de kinderbescherming op afstand.

De dwalende camera vindt in het begin van de film een bordje in de keuken van Rocks, waarop geschreven staat: ’Real queens fix each other’s crowns’. Dat lijkt de lijfspreuk te zijn van de titelheldin en haar vriendinnen. Ze steunen elkaar en zoeken samen de zon op, ook als de schaduwen donkeren.

Hun levendige en soms ook swingende interacties geven dit multiculturele drama een documentaire authenticiteit. Nieuwkomers Bukky Bakray en de hartveroverende d’Angelou Ossei Kissiedu spatten intussen met hun geestkracht van het scherm en weten de deprimerende situatie van hun personages toch een zweem van optimisme mee te geven. Hoe dan ook: zij komen er wel. Want in Rocks heeft de jeugd de toekomst.

✭✭✭✭