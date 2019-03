Prins William steunt schoonouders in geldnood

Het is nog maar de vraag of hun familiebedrijf Party Pieces, die producten en diensten levert om kinderpartijtjes tot een waar feestje te maken, nog wel kan voortbestaan. De ouders van Catherine moesten al drie personeelsleden laten gaan wegens geldproblemen en andere medewerkers werd verteld dat hun baan ook op het spel stond. Een bron vertelde eerder aan The Sun dat het moreel van de staf op een dieptepunt is: „Het is kommer en kwel en de sfeer is daar ook naar, momenteel.”

Toch willen Carole en Michael het bedrijf proberen te redden en zijn ze in gesprek met investeerders. Prins William zou hen in de moeilijke tijden bemoedigen. „Hij steunt ze echt. Hij heeft hen er ten slotte ook altijd om bewonderd hoe ze hun eigen business groot gemaakt hebben.”