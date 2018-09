KT Tunstall gastartiest Symphonica in Rosso

De Schotse zangeres KT Tunstall brak door met het nummer Black Horse & The Cherry Tree. Het was afkomstig van haar debuutalbum Eye On The Telescope, waar ook de hit Suddenly I See op staat. Inmiddels staat het aantal uitgebrachte Tunstall-albums op vijf: vorig jaar verscheen haar nieuwste, KIN. Op vrijdag 27 oktober geeft ze een concert in de Melkweg in Amsterdam.

Glennis Grace is naast solozangeres lid van de formatie Ladies of Soul. In juni gaf Glennis haar eerste optreden in de Verenigde Staten, waar ze ook nieuwe muziek opnam. Ruben Hein brak in 2013 door bij het grote publiek door zijn bijdragen aan het tv-programma Linda’s Zomerweek van Linda de Mol. Vanaf de release van zijn eerste single Elephants raakte zijn muzikale carrière in een stroomversnelling. Zijn derde plaat wordt eind dit jaar of begin 2018 verwacht.