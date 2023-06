’Jackass-ster Bam Margera gedwongen opgenomen in psychiatrische inrichting’

Margera zou een gevaar zijn voor zichzelf en anderen volgens politieagenten die hem in Los Angeles hebben aangetroffen. TMZ stelt dat ze hem zondag hebben opgespoord door zijn telefoon te volgen, om vervolgens de psychiatrische experts erbij te halen omdat hij onsamenhangende dingen zou hebben gezegd en dreigde een einde te maken aan zijn leven.

Een paar dagen geleden kwam Margera al in het nieuws omdat hij dreigde crack te gaan roken totdat hij er dood aan zou gaan als hij nog langer zijn zoontje niet mocht zien van zijn ex Nicole Boyd. Zondag plaatste zijn broer Jess een tweet met een oproep om de politie te bellen als iemand Bam zag, omdat er volgens hem „niet veel tijd” meer over zou zijn.

Ter overweging: Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl