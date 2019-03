Ⓒ Michel Schnater

Sinan Can, wiens bekendheid een hoge vlucht nam door Wie is de Mol, is vanaf maandagavond te zien met de tweedelige documentaire Sinan zoekt de klas van Elias. Hij gaat daarin op zoek naar de klasgenoten van een uit Syrië gevluchte jongen. „Ik was in Aleppo aan het filmen toen het op Twitter helemaal los ging met de hashtag wat gaat Sinan doen?”