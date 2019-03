Verzoening tussen Timtation en Deborah!

Het Laatste Nieuws meldt dat de twee zaterdagavond special guests waren tijdens de Temptation Party in een club in Zottegem. Beiden waren er niet om te feesten, maar om de feestvreugde van anderen te verhogen: Tim draaide er plaatjes als DJ Timtation, Deborah, die zich intussen Mrs Universe Belgium 2019 mag noemen, was gastvrouw in de viplounge.

En kon zij vorig jaar zijn bloed wel drinken, nu aarzelde ze niet om lachend met hem op de foto te gaan. Trots deelt Tim de foto op sociale media. „En jaja, met Deborah Leemans.” Pommeline, die zich in datzelfde seizoen had laten verleiden door Fabrizio, verscheen met hem op het feestje en zagen de verzoening. Van de huidige deelnemers waren Lizzy, Jietse en Timone aanwezig.