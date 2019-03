Vader Eddy Zoëy overleden

Bij een prachtige zwartwitfoto van hem en zijn vader, schrijft hij dat ’z’n lieve vadertje’ is overleden. „En deze bevrijding is hem na ’n lang lijden in ’n onwelwillend Parkinson-lichaam meer dan gegund. Natuurlijk zijn wij enorm verdrietig, en gaan we z’n warmte, liefde en plezierige aura ontzettend missen.”

Zijn vader Herman Morsink speelde in zijn jongere jaren nog voor de Almelose profclub Heracles in de jaren zestig, waarin de club een aantal keer in de Eredivisie uitkwam.