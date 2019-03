René Froger moet optreden afbreken: ’Er is van alles gebeurd vandaag’

„Er zijn allemaal dingen gebeurd vandaag, gaat niet in mijn koude kleren gaan zitten, sorry, ik ben ook maar een mens.” Het levert hem alle begrip en een luid applaus op van het publiek.

Bij Shownieuws legt hij uit: „Op een of andere manier kwam er iets op mijn stembanden te zitten en er kwam gewoon geen noot meer uit. En ik was thuis vannacht en alles was gewoon weer goed. Ik zou vanavond gewoon weer kunen werken, zeg maar.

Hij laat weten dat hij het heel erg vindt voor de mensen en dat hij daarom geëmotioneerd raakte. Zondag was hij weer ’heel happy’, want: ’mooi weer, ik ben met mijn meisje, zo de hond even uitlaten’ en vanavond zat hij ’met de benen op de bank’ het Nederlands elftal te kijken.