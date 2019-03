Pamela Anderson wil einde aan realityshows

„Alsjeblieft, geen realityshow meer. Het is een epidemie van lelijkheid, oppervlakkige wedstrijdjes. Het is uitbuiting en gevaarlijk voor de artiest.” De Daily Mirror stelt dat Pamela hiermee reageert op de zelfmoord van Mike Thalassitis, een deelnemer aan de Britse datingshow Love Island. Volgens de krant was hij de 38e realitykandidaat die zichzelf van het leven beroofde.

Pamela legt in haar posts uit waarom ze zelf meedeed aan shows Big Brother, Dancing On Ice en Dancing With The Stars. „Je wordt meestal gedwongen aan dit soort tv mee te doen door agenten die hun commissie willen halen. Uiteindelijk haal je er niet veel geld of plezier uit en voel je je gebruikt en vies”, aldus de actrice.

Zelf heeft ze wel een manier gevonden om van die negatieve gevoelens af te komen: ze heeft het geld dat ze met realityseries verdiende naar eigen zeggen allemaal gedoneerd aan goede doelen. „Op die manier heb ik mezelf vergeven”, aldus Pamela.