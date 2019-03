Dubai ontkent uitnodiging R. Kelly

Robert Kelly is op borgtocht vrij in zijn misbruikzaak, en mag daardoor in principe niet reizen. Zijn advocaten vroegen een uitzondering aan, met het argument dat de zanger zijn werk niet kan uitvoeren als hij de staat Illinois, waar hij is aangeklaagd, niet uit mag.

In een statement aan Rolling Stone liet een raadsman van R. Kelly weten dat hij een contract heeft getekend waardoor hij in april in Dubai moet zijn voor concerten en een ontmoeting met de koninklijke familie. De autoriteiten van het emiraat laten aan hetzelfde blad echter weten dat zij geen verzoek hebben ontvangen voor een optreden van de zanger, en dat er geen concertzalen zijn geboekt. Een woordvoerder van de Dubaiaanse regering benadrukt ook dat de zanger niet is uitgenodigd door de koninklijke familie.