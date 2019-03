Voetbal zorgt voor minder kijkers Luizenmoeder

De aflevering werd overigens later op de avond herhaald. Naar de herhaling keken 293.000 mensen, maar inclusief dit aantal was het alsnog een laagterecord voor de tweede reeks. De tweede reeks neemt sowieso wekelijks in populariteit af. Waar het seizoen werd afgetrapt met 4 miljoen mensen, stemden er vorige week nog ruim 2,7 miljoen mensen op de show af.

De Luizenmoeder was wel nog steeds het derde best bekeken programma van de zondagavond. De meeste mensen zagen de zege van Duitsland. Op de tweede plek staat het NOS Journaal van 20.00 uur, dat ruim 2,3 miljoen kijkers trok.