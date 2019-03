Cast Clueless haalt herinneringen op

Alicia Silverstone, Paul Rudd, Breckin Meyer en Donald Faison vertelden onder meer wat hun aantrok in de film, die bijna 24 jaar geleden uitkwam. Alicia verklapte dat ze niet meteen weg was van haar personage, het rijkeluismeisje met een gouden hart Cher. „Toen ik het script voor het eerst las, vond ik haar zo materialistisch en irritant, maar wel grappig.”

Later sloot ze Cher in haar hart. „Ze was zo anders dan ik, ik had in die tijd één groen T-shirt en één spijkerbroek, en die droeg ik elke dag. Ik kon me er niets bij voorstellen dat iemand zoveel om haar kleding gaf. Maar hoe verder ik las, hoe meer ik me realiseerde dat ze alles en iedereen in haar leven vooral beter wilde maken.”

De cast stond ook stil bij hun in 2009 overleden collega Brittany Murphy. „Het was zo’n lieve meid”, herinnerde Paul Rudd zich. „Ze had altijd een lach op haar gezicht. En ze was zo getalenteerd.”