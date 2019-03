Rol voor Bette Midler in politieke comedy

The Politician gaat over een rijke student die al sinds zijn zevende vastbesloten is ooit de president van de Verenigde Staten te worden. De twee seizoenen die al van de politieke comedy besteld zijn, volgen deze Payton Hobart tijdens zijn middelbare school-periode en studententijd.

Ben Platt gaat de hoofdrol spelen in de serie, eerder werd al bekend dat onder meer Gwyneth Paltrow, Jessica Lange, Zoey Deutch en Lucy Boynton ook te zien zijn in de show.

The Politician is de eerste serie die Murphy maakt voor Netflix. De televisieproducent, die eerder achter successen als American Horror Story, Glee en Pose zat, tekende vorig jaar voor 300 miljoen dollar bij de streamingservice, waarvoor hij de komende vijf jaar televisie gaat maken.