Blue Ivy vertelt flauwe grap aan oma

„Flauwe grapjestijd met een hele speciale gast: mijn prachtige kleindochter!”, introduceert de 65-jarige moeder van superster Beyoncé haar kleindochter. Blue Ivy zwaait even in beeld en steekt van wal: „hoeveel lippen heeft een bloem?” Oma laat haar kleindochter vervolgens zelf het antwoord geven. „Two lips”, zegt het meisje enthousiast. „Snap je? Omdat er een bloem is die ’tulip’ (tulp) heet.”

„Ik snap ’m”, zegt oma grijnzend. Modeontwerpster Tina Knowles deelt al jaren geregeld een grapje met haar ruim 2 miljoen volgers. Zo weet ze ook geregeld dochter Beyoncé te strikken.