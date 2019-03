Geri Horner furieus door leugen Mel B

Voormalig Spice Girl Mel B heeft in Piers Morgan’s Life Stories vertelt een wilde nacht met een van haar mede-Spice Girls te hebben beleefd, Geri welteverstaan. „Dit is typisch Mel, om zo haar mond voorbij te praten. Geri is meer dan nijdig”, vertelt een bron aan The Sun. „Mel heeft de meiden een berichtje gestuurd om hen te vertellen wat ze had gezegd tijdens het interview, maar ze heeft niet eens sorry gezegd. Ze zal diep door het stof moeten gaan om het weer goed te maken met Geri. Dit is niet iets wat ze snel zal vergeten.”

„Mel blijft volhouden dat het waar is, maar Geri zegt dat het zwaar overdreven is en ze haar mond moet houden”, gaat de bron verder. „Het is geen ideale situatie gezien de repetities al binnen enkele weken beginnen. Ze zullen samen dus heel veel tijd moeten doorbrengen. De reünie gaat nog steeds door, daar kijken ze allemaal erg naar uit, maar hun vriendschap is echt beschadigd.”