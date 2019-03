Arjen Lubach zegt Twitter vaarwel

Arjen gebruikte het sociale medium al tijden als belangrijk communicatiemiddel en wist er succes mee te boeken. Zo heeft hij in 2017 Geert Wilders het vuur na aan de schenen gelegd met #hoedan. Hij riep het publiek op om Wilders om tekst en uitleg te vragen over wat de concrete plannen van de PVV met Nederland zijn. In datzelfde jaar werd het ’klimaatkonijn’ van Gerrit Hiemsta massaal op het medium overgenomen. Dat was naar aanleiding van een uitzending van Zondag met Lubach waarin Lubach stelde dat er in partijprogramma’s te weinig aandacht is voor het klimaat.

Twitter heeft Lubach ook internationale bekendheid opgeleverd. Zo werd een item uit Zondag met Lubach over Aleksej Navalny door de Russische oppositieleider zelf via Twitter verspreid. Ook het item waarin hard wordt uitgehaald naar de machtige Amerikaanse wapenlobbyclub NRA stond in de internationale schijnwerpers. Onder andere acteur Samuel L. Jackson plaatste op Twitter een link naar het item. Tenslotte werd het satirische filmpje ’Netherlands Second’ mede dankzij Twitter vele tientallen miljoenen keren bekeken en trok het ook in de Amerikaanse media veel aandacht.