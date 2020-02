Recensie: ’Margreet heeft de groep verlaten’

Schrijfster Aaf Brandt Corstius (die deze tekst samen met Joan Nederlof schreef) houdt het in haar droogkomische schrijfsels graag dicht bij huis en wat is er ’burgerlijker’ dan de buurtapp, waar alleen al door verkeerd gebruikte emoji’s soms de grootste misverstanden ontstaan.

Terwijl Lies Visschedijk en Dick van den Toorn met simpele middelen als een pruikje en een brilletje de vele straatbewoners spelen, gaan de insinuaties over de afwezige Margreet al snel een heel eigen leven leiden. Tijdens het opbouwen van de partytent loopt het gierend uit de klauwen.

In al z’n eenvoud is Margreet heeft de groep verlaten een bijzonder geestige voorstelling geworden, lekker over de top gespeeld door Visschedijk en Van den Toorn. Momenteel is het stuk alleen nog als lunchtheater in het Amsterdamse Theater Bellevue te zien, maar er volgt ongetwijfeld een tournee. Zeker gezien het feit dat de kaartjes nu al niet aan te slepen zijn.

✭✭✭✭