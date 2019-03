Zac Posen eert jarige prinses Eugenie

Prinses Eugenie Ⓒ Hollandse Hoogte

Modeontwerper Zac Posen heeft prinses Eugenie vanwege haar verjaardag in het zonnetje gezet. „Eens in de zoveel tijd ontmoet je iemand waarvan je volledig ondersteboven raakt”, schrijft Zac over de Britse, die zondag 29 kaarsjes mocht uitblazen, op Instagram.