Zanger Scott Walker overleden

Walker brak in de jaren zestig door als frontman van het muzikaal trio The Walker Brothers, dat overigens niet bestond uit broers. Met de popgroep scoorde hij hits als The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore, No Regrets en We’re All Alone.

Solo bracht Walker, die door artiesten als David Bowie en Jarvis Cocker als inspirator werd genoemd, veertien studioalbums uit. Zijn laatste plaat Soused verscheen in 2014.