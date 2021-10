Usher vader geworden van een zoon

„De kampioen is er”, reageert Goicoechea onder de Instagrampost van haar vriend. Het stel heeft al een 1-jarige dochter, Sovereign.

Ook heeft Usher twee zonen met zijn ex-vrouw Tameka Foster, Usher Raymond V van 13 en Naviyd Ely Raymond van 12. Eerder vertelde de zanger dat zij heel blij zouden zijn met de komst van een nieuw broertje of zusje. „Die twee vinden het geweldig om de rol van grote broer te hebben, dat is echt magisch om te zien”, vertelde de zanger in mei bij de IHeartRadio Music Awards.