Ed Sheeran dankt succes aan uiterlijk

Ed Sheeran werd als kind vreselijk gepest om zijn opmerkelijke voorkomen. De zanger denkt echter dat hij juist door dat uiterlijk succesvol is.

Met maar liefst vier Grammy’s in zijn kast is Ed Sheeran inmiddels niet meer weg te denken in de muziekindustrie. Maar zijn huidige roem staat in schril contrast met zijn verleden, de zanger werd als kind flink gepest vanwege zijn rode haar. Volgens de zanger heeft hij het echter juist door dat rode haar zo ver geschopt.