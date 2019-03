Blue Man Group acht keer naar AFAS Live

Blue Man Group komt in september voor acht shows naar Amsterdam. De blauw geschminkte theatergroep komt van 3 tot en met 8 september naar de AFAS Live. Dat heeft concertorganisator MOJO maandag bekendgemaakt. De reguliere kaartverkoop start donderdagochtend.

De drie blauwe mannen doen Amsterdam aan met hun wereldtournee. Hierin combineren de heren hun klassieke act van kunst, technologie, muziek en comedy met nieuwe programmaonderdelen. De show is interactief en bezoekers van de eerste rijen krijgen dan ook regenponcho's uitgedeeld voorafgaand aan het optreden.

Blue Man Group, dat sinds een paar jaar deel uitmaakt van de Cirque du Soleil Entertainment Group, maakte in 1991 zijn debuut in New York. Sindsdien reist het trio de wereld over met verschillende producties.