’Corrupte ambtenaren willen seks met Annechien Steenhuizen’

„Ik vond het een erg mooie, maar ook best heftige reis. Vooral met wat we onderweg met mannen in uniform meemaakten”, vertelt Annechien in de Avrobode. De presentatrice legt uit dat de ambtenaren in Afrika behoorlijk corrupt waren en nogal opmerkelijke verzoeken hadden. „Ze wilden de hele tijd geld of vroegen om ’un petit cadeau’ waarbij ze dan naar mij knikten, de enige vrouw in het gezelschap.”

En daar bleef het niet bij. De douaniers op de grenspost van Mauritanië naar Senegal bleken namelijk ook al niet bepaald amicaal. „Er stonden allemaal agressieve gasten met Kalasjnikovs. Maar al met al was het een supergaaf avontuur”, besluit Steenhuizen.