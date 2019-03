UB40-saxofonist Brian Travers heeft hersentumor

De Brit wordt donderdag geopereerd en kan hierdoor niet mee op wereldtournee met zijn band, waar hij al sinds de start in 1978 deel van uitmaakt. „Het is met grote spijt dat ik mijn bandgenoten van UB40 niet kan bijstaan tijdens de tour waarmee we ons 40-jarig jubileum vieren”, zegt Travers in een verklaring. „De jongens hebben ontzettend hard gewerkt om de liedjes te perfectioneren voor de live première van ons nieuwe album For the Many.”

De saxofonist zegt in gedachten bij de tour, die op 10 april neerstrijkt in de Ziggo Dome, aanwezig te zijn. „Denkend aan alle geweldige mensen die ons de afgelopen veertig jaar hebben gesteund en die ik ontzettend trots mijn vrienden mag noemen.”

Travers zegt dankbaar te zijn voor alles wat hij heeft meegemaakt. „Ik heb een geweldig leven zonder spijt gehad en ik heb niets toe te voegen aan mijn bucketlist behalve dit te overwinnen en terug te keren naar datgene waar ik van houd: muziek spelen voor iedereen die wil luisteren en mezelf uitdrukken in schilderen en beeldhouwen”, zegt hij. „Ik dank jullie allen voor de kans in een droom te leven.”