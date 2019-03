Kay Greidanus in nieuwe dramaserie Commando’s

In Commando’s wordt oud-commando John de Koning (Kolf), die getraumatiseerd is door een mislukte missie in Nigeria, geconfronteerd met een moordenaar die zijn voormalige strijdmakkers probeert te elimineren. Hij gaat het gevecht aan, maar belandt in een oorlog waarin hij zijn maten, zijn gezin en zichzelf dreigt te verliezen.

De tiendelige thriller wordt geregisseerd door Iván López Núñez en Hanro Smitsman. Commando’s wordt geproduceerd door NL Film in samenwerking met AvroTros. De opnames zijn maandag van start gegaan in de omgeving van Johannesburg in Zuid-Afrika. Naast Zuid-Afrika wordt de serie ook in Nederland en België opgenomen.