Sophie Turner verklapt einde Game of Thrones

Eerder liet Sophie zich ontvallen dat ze al aan meerdere vrienden had verteld hoe Game of Thrones afloopt. De 23-jarige actrice kreeg vervolgens een stortvloed aan kritiek op Twitter omdat ze hiermee zou riskeren dat het plot bekend werd. „De waarheid is dat ik het maar aan twee mensen heb verteld. Het zijn er niet zoveel”, vertelt Sophie nu. Wie naast Joe de andere persoon is die het einde kent, zegt ze niet.

Of de actrice daadwerkelijk al weet hoe de populaire fantasyserie afloopt, valt nog te bezien. Eerder zei HBO namelijk meerdere eindes op te nemen om te voorkomen dat het ’echte’ einde uitlekt.

Spoiler

Sophie is niet de eerste actrice uit Game of Thrones die onder vuur kwam te liggen na het verklappen van het einde. Eerder zei Kit Harington (Jon Snow) ruzie te hebben gekregen met zijn vrouw nadat hij had verteld hoe de show afliep. Achteraf bleek dit echter te gaan om het einde van het al afgelopen vorige seizoen en niet de finale van de serie.

Het allerlaatste achtste seizoen is vanaf 15 april te zien in Nederland. De reeks bestaat uit zes afleveringen, waarvan 20 mei de laatste.