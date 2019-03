Britt Dekker krijgt paard van John de Mol

Hoe dit sprookje voor Britt tot stand is gekomen? „John de Mol heeft mij gevraagd of ik een paar shows voor hem wil maken, en ik zei: als ik dit ga doen, geef me geen geld maar geef me dit paard”, schrijft Britt bij de foto op Instagram waarop ze bovenop een wit paard te zien is. „En hij zei dat dat goed was. John zei tegen mij dat hij heel erg veel van dieren houdt dus John en Erland hebben mij een vriend voor het leven gegeven: George!”

Britt zegt ook dat ze het nog wel even aan haar baas bij AvroTros moest vragen, maar die zei dat het oké was om dit te doen voor haar droompaard. Ook bedankt ze uitvoerig haar manager die haar hiermee heeft geholpen. „Normaal gesproken krijgt ze 20 procent maar nu ff niks.”

Talpa kan de aankoop van George bevestigen. „Britt gaat een aantal programma’s voor ons maken en in een van de programma’s staan haar ambities als ruiter centraal, vandaar de aankoop van het paard”, liet een woordvoerster desgevraagd weten aan BuzzE.